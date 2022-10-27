У Міноборони назвали кількість українців, звільнених з полону

Останні кілька тижнів стали знаковими щодо обміну полоненими. Про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку, щоб не нашкодити», — наголосила Маляр.



За її словами, факти порушення Росією Женевських конвенцій фіксуються.



Також заступниця міністра зазначила, що Україна дбає про звільнених із полону. Зокрема з ними працюють психологи.



За даними Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення Росії вже проведено 28 обмінів, звільнено 978 осіб. Серед них — 99 цивільних. Переговори продовжуються.

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