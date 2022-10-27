Донецк под обстрелом, ранены пять человек

В оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке днем ранены пять мирных жителей.



Как рассказал «мэр» города Алексей Кулемзин, под обстрел попал поселок Бирюзова в Кировском районе. Зафиксированы попадания в многоквартирные дома. В одном из домов ранены пять человек.