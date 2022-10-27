«ЛНР»: В лесополосе подорвался мужчина, и выехавшие за ним саперы

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории мужчина подорвался на взрывном устройстве.



Как сообщает «МЧС ЛНР», инцидент произошел на заминированной территории, в лесополосе у села Лопаскино Славяносербского района. Сотрудники «МЧС» эвакуировали пострадавшего мужчину 1992 года рождения.



С диагнозом «минно-взрывная травма, осколочное ранение левого плеча, правой нижней конечности, частичная травматическая ампутация левой стопы» его доставили в больницу в Луганске.



«Во время этой спасательной операции два сапера МЧС ЛНР получили травмы при взрыве мины. Всего с начала текущего года 11 сотрудников инженерно-саперных подразделений Российской Федерации и МЧС ЛНР пострадали при очистке территории от взрывоопасных предметов», — заявили в «ЛНР».