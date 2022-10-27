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«ЛНР»: В лесополосе подорвался мужчина, и выехавшие за ним саперы

27 октября 2022, 10:01

«ЛНР»: В лесополосе подорвался мужчина, и выехавшие за ним саперы

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории мужчина подорвался на взрывном устройстве.

Как сообщает «МЧС ЛНР», инцидент произошел на заминированной территории, в лесополосе у села Лопаскино Славяносербского района. Сотрудники «МЧС» эвакуировали пострадавшего мужчину 1992 года рождения.

С диагнозом «минно-взрывная травма, осколочное ранение левого плеча, правой нижней конечности, частичная травматическая ампутация левой стопы» его доставили в больницу в Луганске.

«Во время этой спасательной операции два сапера МЧС ЛНР получили травмы при взрыве мины. Всего с начала текущего года 11 сотрудников инженерно-саперных подразделений Российской Федерации и МЧС ЛНР пострадали при очистке территории от взрывоопасных предметов», — заявили в «ЛНР».

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