«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погиб мужчина, 13 человек ранены

На подконтрольной «ДНР» территории за сутки в результате обстрелов погиб один человек. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Отмечается, что в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Буденновском районах Донецка, а также в Никитовском районе Горловки.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один человек, еще четверо ранены.



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