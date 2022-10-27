В оккупированном Шахтерске снова масштабный пожар. Горит нефтехранилище

Пожар в Шахтерске. Фото: «МЧС ДНР»

В оккупированном Шахтерске — масштабный пожар.



Обновлено. В «МЧС ДНР» сообщили, что после обстрела на территории железнодорожной станции горят четыре емкости с бензином вместимостью 60 тонн.



Известно о четырех пострадавших среди гражданских, сообщает «штаб терробороны ДНР». Им оказывают медицинскую помощь.



Сегодня днем местные жители сообщали в соцсетях о сильном возгорании. В небо поднимается густой черный дым, огонь достигает десятков метров, его хорошо видно из разных районов.



Ранее сообщалось, что в оккупированном Шахтерске на нефтебазе произошел пожар вечером 26 октября.