В окупованому Шахтарську знову масштабна пожежа. Горить нафтосховище

В окупованому Шахтарську — масштабна пожежа.
Оновлено. У «МНС ДНР» повідомили, що після обстрілу на території залізничної станції горять чотири ємності з бензином місткістю 60 тонн.
Відомо про чотирьох постраждалих серед цивільних, повідомляє «штаб тероборони ДНР». Їм надають медицинську допомогу.
Сьогодні вдень місцеві жителі повідомляли у соцмережах про сильне загоряння. У небо здіймається густий чорний дим, вогонь сягає десятків метрів, його добре видно з різних районів.
Попередня масштабна пожежа у Шахтарську сталася напередодні — минулої ночі після обстрілу горіли цистерни з паливом.