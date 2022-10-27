В окупованому Шахтарську знову масштабна пожежа. Горить нафтосховище

Пожежа у Шахтарську. Фото: «МНС ДНР»

В окупованому Шахтарську — масштабна пожежа.



Оновлено. У «МНС ДНР» повідомили, що після обстрілу на території залізничної станції горять чотири ємності з бензином місткістю 60 тонн.



Відомо про чотирьох постраждалих серед цивільних, повідомляє «штаб тероборони ДНР». Їм надають медицинську допомогу.



Сьогодні вдень місцеві жителі повідомляли у соцмережах про сильне загоряння. У небо здіймається густий чорний дим, вогонь сягає десятків метрів, його добре видно з різних районів.

Попередня масштабна пожежа у Шахтарську сталася напередодні — минулої ночі після обстрілу горіли цистерни з паливом.