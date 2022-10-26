В оккупированном Шахтерске горят цистерны с топливом

В оккупированном Шахтерске на нефтебазе произошел пожар вечером 26 октября.



По информации группировки «‎ДНР»‎, возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) произошло в результате обстрела.



Очевидцы сообщают, что пожар начался около 21:30 после нескольких взрывов в районе железнодорожной станции Постниково. Сообщается, что пожар перекинулся на жилые дома.



В МЧС «‎ДНР» сообщили о возгорании 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне и кровли ж/д станции.‎ Для ликвидации пожара привлечено 10 пожарных автоцистерн, к месту происшествия направлен пожарный поезд из Иловайска.



О пострадавших на данный момент не сообщается.