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В оккупированном Шахтерске горят цистерны с топливом

26 октября 2022, 22:13

В оккупированном Шахтерске горят цистерны с топливом

В оккупированном Шахтерске на нефтебазе произошел пожар вечером 26 октября.

По информации группировки «‎ДНР»‎, возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) произошло в результате обстрела.

Очевидцы сообщают, что пожар начался около 21:30 после нескольких взрывов в районе железнодорожной станции Постниково. Сообщается, что пожар перекинулся на жилые дома.

В МЧС «‎ДНР» сообщили о возгорании 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне и кровли ж/д станции.‎ Для ликвидации пожара привлечено 10 пожарных автоцистерн, к месту происшествия направлен пожарный поезд из Иловайска.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

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