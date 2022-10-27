Генштаб: Мобилизация проводится и будет проводиться по плану

Увеличения или активизации проведения мобилизации в настоящее время нет. Об этом во время брифинга сообщил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



«Мероприятия мобилизации в Украине проводятся с 24 февраля, мероприятия проводятся планово. Ежемесячно призывается военнообязанный на доукомплектование определенных военных структур или на формирование новых структур, согласно обстановке на фронте, тем решениям, которые приняты военно-политическим руководством», - сказал он.



Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве полковник Юрий Максимов заявил, что украинская армия нуждается в доукомплектовании, поэтому повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам возрасте до 60 лет.