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Военком Киева предупредил, что мобилизация в Украине остается необходимостью

24 октября 2022, 11:32

Военком Киева предупредил, что мобилизация в Украине остается необходимостью

Начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве полковник Юрий Максимов заявил, что украинская армия нуждается в доукомплектовании, поэтому повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам возрасте до 60 лет. Об этом он сказал в интервью ТСН.

«Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны», - сказал Максимов.

Также он прокомментировал вручение повесток на улицах.

«Нет запретов по месту вручения повесток. В законодательстве не указано, что оповещение возможно, например, исключительно по домашнему адресу или на работе, или в месте отдыха. Закон говорит об уведомлении путем вручения повестки», - пояснил он.

Главный военком Киева уверен, что мобилизация продолжится и в следующем году.

«Я так думаю, что мобилизационные мероприятия будут проводиться, это необходимость. Пока мы воюем – должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли», - сказал он.

Также он напомнил, что за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.

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