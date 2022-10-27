Генштаб: Мобілізація проводиться та проводитиметься за планом

Збільшення чи активізації проведення мобілізації наразі немає. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



«Заходи на мобілізацію в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Щомісяця призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур чи формування нових структур, згідно з обстановкою на фронті, тим рішенням, які ухвалено військово-політичним керівництвом», - сказав він.



Раніше начальник центру комплектування та соціальної підтримки в Києві полковник Юрій Максимов заявив , що українська армія потребує доукомплектування, тому повістку слід очікувати всім військовозобов'язаним чоловікам віком до 60 років.