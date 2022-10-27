Песков: Путин не передавал Зеленскому спецпослания через президента Гвинеи-Бисау

Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о возможном диалоге между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



По его словам, Эмбало «изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны».



В то же время никакого специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло, уточнил представитель Кремля.



Ранее сообщалось, что президент Гвинеи-Бисау заявил о том, что во время его визита в Москву президент РФ якобы просил его передать украинскому лидеру послание.