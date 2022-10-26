Зеленский назвал условия разблокировки диалога с Россией

Диалог с Россией возможен при условии, что она будет соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Республики Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Ембало, который накануне встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.



Ембало передал Зеленскому, что Россия хочет «‎настроить мосты и диалог» с Украиной. В ответ президент Украины рассказал лидеру Гвинеи-Бисау о действиях России в отношении Украины.



«Я рассказал президенту, что у нас происходит. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами... нужно же, чтобы инфраструктуру не подрывали. Тогда о чем-то в будущем будет возможно говорить. И с кем говорить‎»‎, — подчеркнул Зеленский.



Кроме того, РФ передала Зеленскому, что нужно разблокировать отношения. По словам президента Украины, он также поддерживает разблокировку, а начать предлагает с Черного моря.



На брифинге поднималась тема ядерной угрозы, в рамках которой Зеленский напомнил о так называемой «‎грязной бомбе»‎, в создании которой Россия пытается обвинить Украину.



«В последнее время, вы знаете, все говорят о какой-то "грязной" бомбе. Так вся эта риторика идет именно от российской стороны. Угроза именно от них. Они оккупировали нашу атомную станцию, угрожают подрывом гидроэлектростанции‎»‎, — добавил Зеленский.



Зеленский отметил, что для начала какого-либо диалога с РФ, необходимо, чтобы Россия уважала суверенитет, границы и территориальную целостность Украины, но пока этого нет.



Что касается желания России начать разговор с Украиной, его Зеленский назвал «‎не более чем спланированной риторикой»‎, рассчитанной на РФ и государства, которые еще не изолировали политику между своим государством и РФ.

Руководство России продолжает утверждать, что Украина якобы планирует использовать «грязную бомбу». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.



В минувшие выходные министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы готовится использовать «грязную бомбу» и совершил ряд телефонных звонков иностранным министрам по этому поводу. После чего США, Британия и Франция ответили на это заявление России, назвав его ложью.



Украина также опровергла наличие у себя «грязной бомбы». О том, что Россия занимается дезинформацией по теме «грязной бомбы» заявили и в Совете безопасности ООН.