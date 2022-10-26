Зеленский назвал условия разблокировки диалога с Россией

Диалог с Россией возможен при условии, что она будет соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Республики Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Ембало, который накануне встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ембало передал Зеленскому, что Россия хочет «настроить мосты и диалог» с Украиной. В ответ президент Украины рассказал лидеру Гвинеи-Бисау о действиях России в отношении Украины.
«Я рассказал президенту, что у нас происходит. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами... нужно же, чтобы инфраструктуру не подрывали. Тогда о чем-то в будущем будет возможно говорить. И с кем говорить», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, РФ передала Зеленскому, что нужно разблокировать отношения. По словам президента Украины, он также поддерживает разблокировку, а начать предлагает с Черного моря.
На брифинге поднималась тема ядерной угрозы, в рамках которой Зеленский напомнил о так называемой «грязной бомбе», в создании которой Россия пытается обвинить Украину.
«В последнее время, вы знаете, все говорят о какой-то "грязной" бомбе. Так вся эта риторика идет именно от российской стороны. Угроза именно от них. Они оккупировали нашу атомную станцию, угрожают подрывом гидроэлектростанции», — добавил Зеленский.
Зеленский отметил, что для начала какого-либо диалога с РФ, необходимо, чтобы Россия уважала суверенитет, границы и территориальную целостность Украины, но пока этого нет.
Что касается желания России начать разговор с Украиной, его Зеленский назвал «не более чем спланированной риторикой», рассчитанной на РФ и государства, которые еще не изолировали политику между своим государством и РФ.
Руководство России продолжает утверждать, что Украина якобы планирует использовать «грязную бомбу». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
В минувшие выходные министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы готовится использовать «грязную бомбу» и совершил ряд телефонных звонков иностранным министрам по этому поводу. После чего США, Британия и Франция ответили на это заявление России, назвав его ложью.
Украина также опровергла наличие у себя «грязной бомбы». О том, что Россия занимается дезинформацией по теме «грязной бомбы» заявили и в Совете безопасности ООН.