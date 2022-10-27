Пєсков: Путін не передавав Зеленському спецпослання через президента Гвінеї-Бісау

27 жовтня 2022, 14:32

Пєсков: Путін не передавав Зеленському спецпослання через президента Гвінеї-Бісау

Володимир Путін не передавав Володимиру Зеленському спеціального послання через президента Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало про можливий діалог між Москвою та Києвом. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАРС.

За його словами, Ембало «виявив бажання, сказав, що він матиме контакти, і що він позицію Путіна донесе до української сторони».

Водночас жодного специфічного послання у цьому випадку немає, і про це не йшлося, уточнив представник Кремля.

Раніше повідомлялося , що президент Гвінеї-Бісау заявив про те, що під час його візиту до Москви президент РФ нібито просив його передати українському лідерові послання.

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