Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Зеленский подписал закон, который увеличивает расходы госбюджета почти на 400 млн гривен

27 октября 2022, 15:55

Зеленский подписал закон, который увеличивает расходы госбюджета почти на 400 млн гривен

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов государственного бюджета-2022 на 386,9 млрд гривен. Деньги пойдут на национальную безопасность и оборону. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

«Президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", принятый Верховной Радой Украины 18 октября 2022 года», – говорится в сообщении.

В частности, для Минобороны выделено 365,2 млрд гривен, МВД – 12,9 млрд гривен, СБУ – 3,7 млрд гривен, Главного управления разведки – 3,2 млрд гривен, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – 1,3 млрд гривен, Управления государственной охраны Украины – на 0,6 млрд гривен, Службы внешней разведки Украины – 45 млн гривен.

Как отметили, для покрытия дополнительных расходов по общему фонду государственного бюджета увеличены государственные внутренние заимствования, поэтому вырос предельный объем государственного долга на 31 декабря 2022 года.

Еще по теме

Прочее
Бюджет военные расходы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:10
В оккупированном Луганске планируют снести стадион «Зари»
15:14
«ДНР»: Число раненых в Кировском районе Донецка увеличилось до семи человек
15:03
Оккупанты в Запорожской области проверяют телефоны. Угрожают штрафами
13:23
В оккупированном Шахтерске снова масштабный пожар. Горит нефтехранилище
12:58
Донецк под обстрелом, ранены пять человек
12:45
В школах оккупированного Мелитополя тотальная нехватка кадров — Федоров
11:04
«ЛНР» изменила время комендантского часа: Перечень городов и районов
10:01
«ЛНР»: В лесополосе подорвался мужчина, и выехавшие за ним саперы
09:52
Оккупанты в Северодонецке пытаются провести инвентаризацию квартир
09:28
«ДНР» заявила о ранении жителя Донецка
09:03
Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник, заявили оккупанты
00:52
Россия тренируется наносить ядерный удар — главное за день ►
23:42
План возвращения Крыма: Что выберет Украина ►
22:13
В оккупированном Шахтерске горят цистерны с топливом
21:28
В оккупированном Мариуполе изгоняли «бесов Азова‎»‎
все новости
17:29
Двое жителей Покровска получили тюремные сроки за передачу данных оккупантам
17:22
Еще одно массовое захоронение в Харьковской области: убиты минимум 17 человек
17:10
В оккупированном Луганске планируют снести стадион «Зари»
16:28
Беларусь готовится к эскалации — Генштаб ВСУ
16:20
В Сумской ОВА показали последствия утреннего обстрела Хотинской общины
15:57
Мобилизованные в РФ будут на фронте через полторы-две недели — Генштаб ВСУ
15:55
Зеленский подписал закон, который увеличивает расходы госбюджета почти на 400 млн гривен
15:25
В Украину в скором времени доставят военную помощь от Испании
15:14
«ДНР»: Число раненых в Кировском районе Донецка увеличилось до семи человек
15:03
Оккупанты в Запорожской области проверяют телефоны. Угрожают штрафами
14:32
Песков: Путин не передавал Зеленскому спецпослания через президента Гвинеи-Бисау
14:19
Спасатели ликвидировали пожар в Краматорске
13:53
«Зерновая инициатива»: Из портов Украины экспортировано 9 млн тонн агропродукции
13:45
Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру: Где вводят жесткие ограничения
13:37
Генштаб: Мобилизация проводится и будет проводиться по плану
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Шахтерске снова масштабный пожар. Горит нефтехранилище
27 октября, 13:23
Донецк под обстрелом, ранены пять человек
27 октября, 12:58
Россия тренируется наносить ядерный удар — главное за день ►
27 октября, 00:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама