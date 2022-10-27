Зеленский подписал закон, который увеличивает расходы госбюджета почти на 400 млн гривен

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов государственного бюджета-2022 на 386,9 млрд гривен. Деньги пойдут на национальную безопасность и оборону. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.



«Президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", принятый Верховной Радой Украины 18 октября 2022 года», – говорится в сообщении.



В частности, для Минобороны выделено 365,2 млрд гривен, МВД – 12,9 млрд гривен, СБУ – 3,7 млрд гривен, Главного управления разведки – 3,2 млрд гривен, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – 1,3 млрд гривен, Управления государственной охраны Украины – на 0,6 млрд гривен, Службы внешней разведки Украины – 45 млн гривен.



Как отметили, для покрытия дополнительных расходов по общему фонду государственного бюджета увеличены государственные внутренние заимствования, поэтому вырос предельный объем государственного долга на 31 декабря 2022 года.