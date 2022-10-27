Зеленський підписав закон, який збільшує видатки держбюджету майже на 400 млн гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків державного бюджету-2022 на 386,9 млрд гривень. Гроші підуть на національну безпеку та оборону. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.



«Президент України підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ухвалений Верховною Радою України 18 жовтня 2022 року", – йдеться у повідомленні.



Зокрема, для Міноборони виділено 365,2 млрд гривень, МВС – 12,9 млрд гривень, СБУ – 3,7 млрд гривень, Головного управління розвідки – 3,2 млрд гривень, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – 1, 3 млрд гривень, Управління державної охорони України – на 0,6 млрд гривень, Служби зовнішньої розвідки України – 45 млн гривень.



Як зазначили, для покриття додаткових видатків за загальним фондом державного бюджету збільшено державні внутрішні запозичення, тому зріс граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року.