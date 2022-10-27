Зеленський підписав закон, який збільшує видатки держбюджету майже на 400 млн гривень

27 жовтня 2022, 15:55

Зеленський підписав закон, який збільшує видатки держбюджету майже на 400 млн гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків державного бюджету-2022 на 386,9 млрд гривень. Гроші підуть на національну безпеку та оборону. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

«Президент України підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ухвалений Верховною Радою України 18 жовтня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, для Міноборони виділено 365,2 млрд гривень, МВС – 12,9 млрд гривень, СБУ – 3,7 млрд гривень, Головного управління розвідки – 3,2 млрд гривень, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – 1, 3 млрд гривень, Управління державної охорони України – на 0,6 млрд гривень, Служби зовнішньої розвідки України – 45 млн гривень.

Як зазначили, для покриття додаткових видатків за загальним фондом державного бюджету збільшено державні внутрішні запозичення, тому зріс граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року.

Ще за темою

Інше
Війна держбюджет оборона

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:10
В окупованому Луганську планують знести стадіон «Зорі»
15:14
«ДНР»: Число поранених у Кіровському районі Донецька збільшилося до семи осіб
15:03
Окупанти у Запорізькій області перевіряють телефони. Погрожують штрафами
13:51
У школах окупованого Мелітополя тотальна нестача кадрів — Федоров
13:23
В окупованому Шахтарську знову масштабна пожежа. Горить нафтосховище
12:58
Донецьк під обстрілом, поранено п'ятьох людей
11:04
«ЛНР» змінила час комендантської години: Перелік міст та районів
10:01
«ЛНР»: У лісосмузі підірвався чоловік, і сапери, що виїхали за ним
09:52
Окупанти у Сєвєродонецьку намагаються провести інвентаризацію квартир
09:28
«ДНР» заявила про поранення жителя Донецька
09:08
У Сватівському районі ЗСУ знищили казарму окупантів
09:03
Балаклавську ТЕС атакував безпілотник, заявили окупанти
00:52
Росія тренується завдавати ядерного удару — головне за день ►
23:42
План повернення Криму: Що обере Україна ►
22:13
В окупованому Шахтарську горять цистерни з паливом
Всі новини
19:16
Путін знову натякнув на ядерний удар по Україні
19:00
Путін вважає, що настав час змінювати структуру Ради Безпеки ООН
17:29
Двоє мешканців Покровська отримали тюремні строки за передачу даних окупантам
17:27
Зʼявилося відео обмілілого Оскольсокого водосховища
17:22
Ще одне масове поховання в Харківській області: убито щонайменше 17 осіб
17:10
В окупованому Луганську планують знести стадіон «Зорі»
16:28
Білорусь готується до ескалації — Генштаб ЗСУ
16:20
Сумська ОВА показала наслідки ранкового обстрілу Хотинської громади
15:57
Мобілізовані в РФ будуть на фронті за півтора-два тижні — Генштаб ЗСУ
15:55
Зеленський підписав закон, який збільшує видатки держбюджету майже на 400 млн гривень
15:25
В Україну незабаром доставлять військову допомогу від Іспанії
15:14
«ДНР»: Число поранених у Кіровському районі Донецька збільшилося до семи осіб
15:03
Окупанти у Запорізькій області перевіряють телефони. Погрожують штрафами
14:32
Пєсков: Путін не передавав Зеленському спецпослання через президента Гвінеї-Бісау
14:19
Рятувальники ліквідували пожежу у Краматорську
Всі новини
ВІДЕО
В окупованому Шахтарську знову масштабна пожежа. Горить нафтосховище
27 жовтня, 13:23
Донецьк під обстрілом, поранено п'ятьох людей
27 жовтня, 12:58
Росія тренується завдавати ядерного удару — головне за день ►
27 жовтня, 00:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама