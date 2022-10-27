Путин считает, что пора менять структуру Совбеза ООН

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пришло время подумать об изменении структуры Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом он сказал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября.



«‎Стоит подумать об изменении структуры Совбеза ООН, чтобы она отражала мировое многообразие»‎, — сказал Путин.



Напомним, в апреле Генеральная ассамблея ООН прекратила членство РФ в Совете ООН по правам человека. Вместе с тем Россия продолжает иметь право вето в Совете Безопасности ООН.



Украина неоднократно призывала лишить РФ права вето в Совбезе или же вообще исключить страну из органа. При этом постоянный представитель Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица считает, что из-за наличия у россиян ядерного оружия их страну не исключат из состава Совбеза.

Делегация Российской Федерации при ООН выступила с инициативой провести в закрытом режиме голосования на Генеральной ассамблее резолюции, которая осуждает аннексию украинских территорий.



Президент России Владимир Путин после взрывов на Крымском мосту решил провести совещание с членами Совбеза.



Украина в октябре представит в ООН проект резолюции Генассамблеи по выплате Россией репараций за развязанную войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед участниками публичных дебатов «Война и закон».