Путін вважає, що настав час змінювати структуру Ради Безпеки ООН

27 жовтня 2022, 19:00

Путін вважає, що настав час змінювати структуру Ради Безпеки ООН

Президент РФ Володимир Путін заявив, що настав час подумати про зміну структури Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це він сказав на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай» 27 жовтня.

«Варто подумати про зміну структури Ради безпеки ООН, щоб вона відображала світове різноманіття‎», — сказав Путін.

Нагадаємо, у квітні Генеральна асамблея ООН припинила членство РФ у Раді ООН з прав людини. Водночас Росія продовжує мати право вето у Раді Безпеки ООН.

Україна неодноразово закликала позбавити РФ права вето в Радбезі або взагалі виключити країну з органу. При цьому постійний представник України в Раді безпеки ООН Сергій Кислиця вважає, що через наявність у росіян ядерної зброї їхню країну не виключать зі складу Ради безпеки.

Делегація Російської Федерації при ООН виступила з ініціативою провести у закритому режимі голосування на Генеральній асамблеї резолюції, яка засуджує анексію українських теренів.

Президент Росії Володимир Путін після вибухів на Кримському мосту вирішив провести нараду з членами Ради безпеки.

Україна у жовтні представить в ООН проект резолюції Генасамблеї щодо виплати Росією репарацій за розв'язану війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками публічних дебатів "Війна та закон".

Ще за темою

Люди
Володимир Путін
Інше
Радбез ООН

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:02
Угруповання «ДНР» ввело штрафи за непристебнутий ремінь безпеки
17:10
В окупованому Луганську планують знести стадіон «Зорі»
15:14
«ДНР»: Число поранених у Кіровському районі Донецька збільшилося до семи осіб
15:03
Окупанти у Запорізькій області перевіряють телефони. Погрожують штрафами
13:51
У школах окупованого Мелітополя тотальна нестача кадрів — Федоров
13:23
В окупованому Шахтарську знову масштабна пожежа. Горить нафтосховище
12:58
Донецьк під обстрілом, поранено п'ятьох людей
11:04
«ЛНР» змінила час комендантської години: Перелік міст та районів
10:01
«ЛНР»: У лісосмузі підірвався чоловік, і сапери, що виїхали за ним
09:52
Окупанти у Сєвєродонецьку намагаються провести інвентаризацію квартир
09:28
«ДНР» заявила про поранення жителя Донецька
09:08
У Сватівському районі ЗСУ знищили казарму окупантів
09:03
Балаклавську ТЕС атакував безпілотник, заявили окупанти
00:52
Росія тренується завдавати ядерного удару — головне за день ►
23:42
План повернення Криму: Що обере Україна ►
Всі новини
22:02
Угруповання «ДНР» ввело штрафи за непристебнутий ремінь безпеки
21:14
РФ поки що не збирається застосовувати «брудну бомбу» — Пентагон
20:38
У Горлівці відключають воду на фільтрувальній станції — перебито водовід
20:22
ВАКС заочно заарештував нардепа Деркача за підозрою у держзраді та незаконному збагаченні
20:02
У Шахтарську продовжують гасити пожежу на нафтобазі
19:16
Путін знову натякнув на ядерний удар по Україні
19:12
На деокупованих територіях Донбасу виявили вже 83 поховання
19:00
Путін вважає, що настав час змінювати структуру Ради Безпеки ООН
17:29
Двоє мешканців Покровська отримали тюремні строки за передачу даних окупантам
17:27
Зʼявилося відео обмілілого Оскольсокого водосховища
17:22
Ще одне масове поховання в Харківській області: убито щонайменше 17 осіб
17:10
В окупованому Луганську планують знести стадіон «Зорі»
16:28
Білорусь готується до ескалації — Генштаб ЗСУ
16:20
Сумська ОВА показала наслідки ранкового обстрілу Хотинської громади
15:57
Мобілізовані в РФ будуть на фронті за півтора-два тижні — Генштаб ЗСУ
Всі новини
ВІДЕО
В окупованому Шахтарську знову масштабна пожежа. Горить нафтосховище
27 жовтня, 13:23
Донецьк під обстрілом, поранено п'ятьох людей
27 жовтня, 12:58
Росія тренується завдавати ядерного удару — головне за день ►
27 жовтня, 00:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама