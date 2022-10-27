Путін вважає, що настав час змінювати структуру Ради Безпеки ООН

Президент РФ Володимир Путін заявив, що настав час подумати про зміну структури Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це він сказав на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай» 27 жовтня.



«Варто подумати про зміну структури Ради безпеки ООН, щоб вона відображала світове різноманіття‎», — сказав Путін.



Нагадаємо, у квітні Генеральна асамблея ООН припинила членство РФ у Раді ООН з прав людини. Водночас Росія продовжує мати право вето у Раді Безпеки ООН.



Україна неодноразово закликала позбавити РФ права вето в Радбезі або взагалі виключити країну з органу. При цьому постійний представник України в Раді безпеки ООН Сергій Кислиця вважає, що через наявність у росіян ядерної зброї їхню країну не виключать зі складу Ради безпеки.

Делегація Російської Федерації при ООН виступила з ініціативою провести у закритому режимі голосування на Генеральній асамблеї резолюції, яка засуджує анексію українських теренів.



Президент Росії Володимир Путін після вибухів на Кримському мосту вирішив провести нараду з членами Ради безпеки.



Україна у жовтні представить в ООН проект резолюції Генасамблеї щодо виплати Росією репарацій за розв'язану війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками публічних дебатів "Війна та закон".