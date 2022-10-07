СМИ: Россия предлагает странам ООН тайно голосовать за резолюцию против ее агрессии

Делегация Российской Федерации при ООН выступила с инициативой провести в закрытом режиме голосования на Генеральной ассамблее резолюции, которая осуждает аннексию украинских территорий. Об этом сообщает агентство АР.



«Россия призвала провести на следующей неделе тайное голосование резолюции, поддержанной Западом», — отмечается в сообщении.



Издание пишет, что таким образом Россия, «очевидно, надеется получить больше голосов в поддержку из 193 стран Генеральной ассамблеи», если их голоса не будут публичными.



Ранее Россия воспользовалась правом постоянного члена Совета безопасности ООН и применила вето во время голосования резолюции, инициированной США и Албанией. Документ осуждает незаконные псевдореферендумы, проведенные на украинской территории, а также призывает не признавать аннексию четырех областей Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.



Теперь страны-участницы ООН в партнерстве с Украиной рассчитывают на то, что резолюция будет проголосована на Генеральной ассамблее ООН, где нет права вето.