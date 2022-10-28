В правительстве рассказали о старте отопительного сезона в Украине

Отопление уже подключено к 9,2 тысячам объектов социальной инфраструктуры в 21 регионе Украины и Киеве и 19 тысячам жилых домов в 16 регионах. Об этом со ссылкой на слова главы Министерства развития общин и территорий Алексея Чернышова сообщает «Интерфакс-Украина».

Чернышов отметил, что подключение отопления осуществляется без изменений и переносов, а первым делом подключают больницы, детские сады и школы.



«Также совместно с регионами работаем над разными вариантами для создания стратегических запасов резервов, чтобы оперативно реагировать на вызовы и проблемные вопросы, которые могут возникать с теплом, электричеством и водоснабжением по причине вражеских атак», - сказал министр и призвал граждан экономить потребление электроэнергии в пиковые часы.



Также глава Министерства развития общин и территорий напомнил, что с 10 по 28 октября оккупанты повредили более 500 объектов, из которых более 40 - объекты энергетической инфраструктуры.

21 октября в эфире телемарафона глава Доннцкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что власти рассчитывают на то, что котельные будут получать газ и, оответственно, частный сектор в городах и объекты критической инфраструктуры региона будут с газом.