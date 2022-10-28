В уряді розповіли про старт опалювального сезону в Україні

Опалення вже підключено до 9,2 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури у 21 регіоні України та Києві та 19 тисяч житлових будинків у 16 регіонах. Про це з посиланням на слова голови Міністерства розвитку громад та територій Олексія Чернишова повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Чернишов зазначив, що підключення опалення здійснюється без змін та переносів, а насамперед підключають лікарні, дитячі садки та школи.



«Також спільно з регіонами працюємо над різними варіантами для створення стратегічних запасів резервів, щоб оперативно реагувати на виклики та проблемні питання, які можуть виникати з теплом, електрикою та водопостачанням унаслідок ворожих атак», - сказав міністр і закликав громадян економити споживання електроенергії в пікові години.



Також голова Міністерства розвитку громад та територій нагадав, що з 10 по 28 жовтня окупанти пошкодили понад 500 об'єктів, з яких понад 40 – об'єкти енергетичної інфраструктури.

21 жовтня в ефірі телемарафону голова Доннцької ОВА Павло Кириленко повідомив, що влада розраховує на те, що котельні отримуватимуть газ і, відповідно, приватний сектор у містах та об'єкти критичної інфраструктури регіону будуть із газом.