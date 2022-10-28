Оккупанты планируют рейды по домам оставшихся в Херсоне жителей

После окончания текущей фазы переселения жителей правобережной Херсонщины российские оккупанты планируют проведение ряда рейдов в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский.



Он отметил, что их цель — выявить среди отказавшихся уезжать людей тех, кто имеет активную патриотическую позицию.

«Все это обернуто в обертку контртеррористической деятельности, хотя на самом деле это очередной виток репрессий», - написал Соболевский.

Также он призвал херсонцев соблюдать максимальную осторожность и минимизировать пребывание вне домов.

Ранее мы сообщали о пожаре в оккупированном Херсоне. Как сообщает местный Telegram-канал, возгорание — на закрытой парковке «полиции».