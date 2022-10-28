В Херсоне горят авто на закрытой парковке «полиции» оккупантов

Херсон. Скриншот

В оккупированном Херсоне — пожар.



Как сообщает местный Telegram-канал, возгорание — на закрытой парковке «полиции». О громких взрывах до этого не сообщалось.





На видео видно, что горят несколько автомобилей:





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