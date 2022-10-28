Окупанти планують рейди по будинках мешканців Херсона

Після закінчення поточної фази переселення мешканців правобережної Херсонщини російські окупанти планують проведення низки рейдів у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської облради Юрій Соболевський.



Він зазначив, що їхня мета — виявити серед тих, хто відмовився їхати, тих, хто має активну патріотичну позицію.

«Все це загорнуте в обгортку контртерористичної діяльності, хоча насправді це черговий виток репресій», - написав Соболевський.

Також він закликав херсонців дотримуватися максимальної обережності та мінімізувати перебування поза будинками.

Раніше ми повідомляли про пожежу в окупованому Херсоні. Як повідомляє місцевий Telegram-канал, спалах — на закритому паркуванні «поліції».