Памятник Cудоплатову в Донецке. Фото: «‎ДАН»

Группировка «‎ДНР» установила памятник НКВДисту Павелу Судоплатову на площади Правосудия в Донецке 28 октября.



Павел Судоплатов возглавлял сверхсекретный 2-й отдел Наркомата внутренних дел СССР, а потом – 4-е управление министерства госбезопасности, где занимался диверсиями и убийствами за границей. Судоплатов лично убил соучредителя и руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, заложив мину в коробку конфет, а его подчиненные организовали убийство Льва Троцкого.



В длинный список жертв Судоплатова также входят епископ Мукачевской греко-католической епархии, украинский революционер Александр Шумский, режиссер Соломон Михоэлс, американский коммунист Исайи Огинса, жена советского маршала Кулика.



Человек, памятник которому установили в центре оккупированного Донецка, 25 июня 1941 года пытался передать немцам информацию о том, что руководство СССР готово говорить о мире, причем на условиях Германии.



Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе памятник НКВДисту Судоплатову открыли 7 июля, а на захваченных территориях Запорожской области создан батальон имени Судоплатова.



Ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном Донецке хотят поставить памятник Сталину на месте памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.