Из оккупированного Херсона исчезли памятники российским военачальникам

Оккупанты сняли с постаментов и вывезли из Херсона памятники Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил член главного совета оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Памятники полководцам решили убрать якобы «из-за постоянных обстрелов, диверсий».



«РИА Новости» утверждает, что памятники Суворову и Ушакову «эвакуированы».



«Чтобы сохранить уникальные произведения искусства от обстрелов ВСУ, их решено вывезти из Херсона», – говорится в сообщении.



На минувшей неделе было объявлено о перемещении жителей Херсона, а также местных «чиновников» на левый берег Днепра.