Угруповання «ДНР» поставило пам'ятник НКВСнику Судоплатову

28 жовтня 2022, 23:42

Угруповання «ДНР» поставило пам'ятник НКВСнику Судоплатову

Пам'ятник Cудоплатову у Донецьку. Фото: «ДАН» Пам'ятник Cудоплатову у Донецьку. Фото: «ДАН»

Угруповання «ДНР» встановило пам'ятник НКВСнику Павлу Судоплатову на площі Правосуддя у Донецьку 28 жовтня.

Павло Судоплатов очолював надсекретний 2-й відділ Наркомату внутрішніх справ СРСР, а потім – четверте управління міністерства держбезпеки, де займався диверсіями та вбивствами за кордоном. Судоплатов особисто вбив співзасновника та керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, заклавши міну в коробку цукерок, а його підлеглі організували вбивство Лева Троцького.

До довгого списку жертв Судоплатова також входять єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, український революціонер Олександр Шумський, режисер Соломон Міхоелс, американський комуніст Ісаї Огінса, дружина радянського маршала Кулика.

Людина, пам'ятник якій встановили у центрі окупованого Донецька, 25 червня 1941 року намагалася передати німцям інформацію про те, що керівництво СРСР готове говорити про перемир'я, причому на умовах Німеччини.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі пам'ятник НКВСнику Судоплатову відкрили 7 липня, а на захоплених територіях Запорізької області створено батальйон імені Судоплатова.

Раніше повідомлялося , що у тимчасово окупованому Донецьку хочуть поставити пам'ятник Сталіну на місці пам'ятника українському поетові Тарасу Шевченку.

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