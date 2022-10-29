Под обстрелами оккупантов на Донетчине погибли три человека, еще восемь — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три человека: двое — в Курдюмовке и один — в Пивничном. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Еще восемь человек за вчера получили ранения: по два — в Курдюмовке и Соледаре, по одному — в Бахмуте, Бахмутском, Великой Новоселке и Краматорске.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1115 мирных жителей. 2491 человек получил ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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