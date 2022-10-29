Під обстрілами окупантів на Донеччині загинуло троє людей, ще вісім — поранено

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло троє людей: двоє — у Курдюмівці та один — у Північному. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Ще вісім людей за вчора отримали поранення: по два — у Курдюмівці та Соледарі, по одному — у Бахмуті, Бахмутському, Великій Новосілці та Краматорську.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1115 мирних жителів. 2491 особа отримала поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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