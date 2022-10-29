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Офицеры, солдаты, медики: Украина вернула из плена 52 человека

29 октября 2022, 15:28

Офицеры, солдаты, медики: Украина вернула из плена 52 человека

Обмен пленными. Фото: ОП Обмен пленными. Фото: ОП

Украина в рамках очередного обмена пленными с Россией вернула домой 52 человека: офицеров, медиков, сержантов и солдат. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, среди них — 12 бойцов НГУ, включая два "азовца", 18 из ВМС, восемь из ГПСУ, девять из ТРО, трое воинов ВСУ и двое гражданских.

«Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, спасавшие жизни. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали", и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный», — перечислил Ермак.

Также, добавил он, будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне. Ермак подчеркнул, что ведется работа по возвращению домой всех украинцев.

 

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