Офіцери, солдати, медики: Україна повернула з полону 52 особи

Обмін полоненими. Фото: ВП

Україна в межах чергового обміну полоненими з Росією повернула додому 52 особи: офіцерів, медиків, сержантів та солдатів. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.



За його словами, серед них — 12 бійців НГУ, зокрема два «азовці», 18 із ВМС, вісім із ДПСУ, дев'ять із ТРО, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних.



«Додому повертаються захисники "Азовсталі", захисники Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі", та молодого військового хірурга 65-ї військової мобільної лікарні. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний», — перелічив Єрмак.



Також, додав він, будуть удома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні. Єрмак наголосив, що ведеться робота щодо повернення додому всіх українців.