Почти тысяча за сутки: Потери оккупантов в Украине превысили 71 тысячу убытими

Российские силы с начала вторжения в Украину потеряли уже более 71 тысячи человек убитыми, при этом почти тысяча погибли за последние сутки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



Как отмечается, наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.



Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 октября ориентировочно составили:

личного состава — около 71200 (+950) человек ликвидировано,

танков — 2672 (+13) единиц,

боевых бронированных машин — 5453 (+52) ед.,

артиллерийских систем — 1724 (+16) ед.,

РСЗО — 383 (+3) ед.,

средств ПВО — 197 (+2) ед.,

самолетов — 274 (+1) ед.,

вертолетов — 252 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1412 (+6) ед.,

крылатых ракет — 352 (+1) ед.,

кораблей /катеров — 16 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 4120 (+13) ед.,

специальной техники — 154 (+2).

Генштаб ВСУ продолжает уточнять данные о потерях противника.