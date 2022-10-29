ВСУ около 90 раз обстреляли позиции оккупантов на юге

С начала суток ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Украины около 90 раз обстреляли позиции российских оккупантов на юге. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.



«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 90 огневых задач по районам сосредоточения вражеской техники и живой силы, по позициям противовоздушной обороны, а также пунктам технического и логистического обеспечения. Потери врага уточняются», — говорится в сообщении.



В ОК «Юг» также отметили, что в Черном море находится 9 кораблей вражеского флота, в том числе 1 ВДК, а также 2 надводных и 1 подводный ракетоносители. Оккупанты имеют готовые к применению 20 крылатых ракет типа «Калибр».