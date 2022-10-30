Майже тисяча за добу: Втрати окупантів в Україні перевищили 71 тисячу вбитими

30 жовтня 2022, 09:57

Майже тисяча за добу: Втрати окупантів в Україні перевищили 71 тисячу вбитими

Російські сили з початку вторгнення в Україну втратили вже понад 71 тисячу людей убитими, при цьому майже тисяча загинула за останню добу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Як зазначається, найбільші втрати за добу окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямах.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 30 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 71200 (+950) осіб ліквідовано,
  • танків — 2672 (+13) одиниць,
  • бойових броньованих машин — 5453 (+52) од.,
  • артилерійських систем — 1724 (+16) од.,
  • РСЗВ — 383 (+3) од.,
  • засобів ППО — 197 (+2) од.,
  • літаків — 274 (+1) од.,
  • вертольотів — 252 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1412 (+6) од.,
  • крилатих ракет — 352 (+1) од.,
  • кораблів/катерів — 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4120 (+13) од.,
  • спеціальної техніки — 154 (+2).

Генштаб ЗСУ продовжує уточнювати дані про втрати противника.

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