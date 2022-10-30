Россияне начали перебрасывать в Беларусь «кадыровцев»

Оккупанты продолжают перебрасывать военные подразделения в Беларусь, зафиксировано перемещение так называемых «кадыровцев». Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.



«26 октября отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против украинцев, поэтому продолжает сохраняться угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Беларуси.

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