Росіяни почали перекидати до Білорусі «кадировців»

30 жовтня 2022, 12:41

Росіяни почали перекидати до Білорусі «кадировців»

Окупанти продовжують перекидати військові підрозділи до Білорусі, зафіксовано переміщення так званих «кадировців». Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

«26 жовтня відмічено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки із Росії. Разом із військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації прибувають так звані "кадировці". Крім того, російські військові були помічені у населених пунктах між містами Брест та Малорита», - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти українців, тому продовжує зберігатись загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БПЛА з території Білорусі.

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