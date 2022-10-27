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Беларусь готовится к эскалации — Генштаб ВСУ

27 октября 2022, 16:28

Беларусь готовится к эскалации — Генштаб ВСУ

Беларусь готовится к эскалации на фоне постоянных заявлений о том, что нападение не планируется. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

«Деятельность российских и белорусских Вооруженных сил и силовых структур указывает на системную подготовку к эскалации. Так, по имеющейся информации, офицеры Вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Беларуси», — подчеркнул Громов.

По его словам, в целом планируется оценить готовность западного региона к приведению в боевую готовность под видом тренировок. Также проводятся скрытые мероприятия военного характера, включая перемещение военной техники и военные маневры. Они сочетаются с публичными сигналами властей Беларуси об отсутствии намерений нападать на Украину.

«Но постоянные встречи военно-политического руководства Беларуси с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО», — сказал Громов.

Представитель Генштаба сообщил, что продолжаются обстрелы граничащих с Беларусью районов.

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