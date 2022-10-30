«Поля укрыты телами»: В ВСУ рассказали о потерях россиян на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении российские оккупанты несут огромные потери и даже не забирают трупы своих солдат. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире «Эспрессо ТV».



Он отметил, что россияне идут на многочисленные штурмы на Авдеевском направлении.



«Россияне много идут на штурм. На Авдеевском направлении за сутки предприняли 41 штурмовое действие. Очень огромны у них потери. Они почему-то не забирают своих солдат. Все поля покрыты ими и стоит трупный смрад. Это то, о чем они не говорят и чего не дорисовывают побед», — сказал Череватый.