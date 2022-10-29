ВСУ взяли под огневой контроль важный участок железной дороги севернее Мариуполя

Вооруженные Силы Украины взяли под огневой контроль участок железной дороги севернее Мариуполя, по которой осуществляется снабжение южной группировки российских оккупационных войск. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».



По его словам, именно этим объясняется то, что россияне пытаются перейти в наступление на Угледарском направлении на Донетчине.



«Железная дорога идет чуть севернее Мариуполя, условно говоря, Иловайск-Волноваха-Токмак. Она снабжает всю южную группировку — запорожскую и херсонскую. Вся эта "железка" находится под огневым контролем Вооруженных сил. Правда, дальними, типа HIMARS и дальнобойной артиллерии. Уже под нашим контролем», — отметил Арестович.



Он добавил, что две недели назад был удар по железной дороге в Иловайске, которую «хорошо проредили».



Арестович также пояснил, что оккупанты скрывают проблемы с поставками военной техники и вооружения через Крымский мост.



«Несмотря на бравурные заявления о Крымском мосте, там большие проблемы с пропуском тяжелых железнодорожных составов, способных провозить вооружение и технику. И даже большегрузных автомобилей», — отметил он.