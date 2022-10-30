ВСУ за сутки отбили атаки россиян возле 10 населенных пунктов на Донетчине

За прошлые сутки подразделения Сил обороны отразили ряд атак оккупантов на Донетчине. В целом по Украине от обстрелов россиян пострадали районы более 45 населенных пунктов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 30 октября.



В Донецкой области оккупанты безуспешно штурмовали районы населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка.



«За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этой преступной деятельности пострадали районы более 45 населенных пунктов. Среди них — Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье и Новоалександровка Херсонской области», — говорится в сообщении Генштаба.



Ситуация по направлениям:

на Волынском и Полесском направлениях — обстановка без существенных изменений;

— обстановка без существенных изменений; на Северском направлении — оккупанты обстреливали из минометов и ствольной артиллерии Рожковичи, Будки, Мезеновку, Фотовыж и Мирополье Сумской области;

— оккупанты обстреливали из минометов и ствольной артиллерии Рожковичи, Будки, Мезеновку, Фотовыж и Мирополье Сумской области; на Слобожанском направлении — обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка;

— обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов россияне били по Кисловке, Крахмальному, Грековке, Заречному, Новоегоровке, Берестово, Невскому, Ольговке, Тернам, Торскому и Ямполевке;

— из артиллерии разных типов россияне били по Кисловке, Крахмальному, Грековке, Заречному, Новоегоровке, Берестово, Невскому, Ольговке, Тернам, Торскому и Ямполевке; на Бахмутском направлении — из танков и всего спектра артиллерии оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Одрадовка, Опытное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка;

— из танков и всего спектра артиллерии оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Одрадовка, Опытное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное; на Новопавловском направлении — из танков и реактивной артиллерии оккупанты ударили по Времовке, Угледару, Егоровке, Никольскому, Новоукраинке, Павловке и Пречистовке;

— из танков и реактивной артиллерии оккупанты ударили по Времовке, Угледару, Егоровке, Никольскому, Новоукраинке, Павловке и Пречистовке; на Запорожском направлении россияне обстреляли Гуляйполе, Новое, Дорожнянку, Железнодорожное, Зеленый Гай, Темировку, Ольговское и Красное.

«На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От вражеских обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка Херсонской области», — сообщили в Генштабе.