«Поля вкриті тілами»: У ЗСУ розповіли про втрати росіян на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнають величезних втрат і навіть не забирають трупи своїх солдатів. Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі «Еспресо ТV».



Він зазначив, що росіяни йдуть на численні штурми на Авдіївському напрямі.



«Росіяни багато йдуть на штурм. На Авдіївському напрямку за добу здійснили 41 штурмову дію. Дуже величезні в них втрати. Вони чомусь не забирають своїх солдатів. Усі поля вкриті ними і стоїть трупний сморід. Це те, про що вони не говорять і чого не домальовують перемог», - сказав Череватий.