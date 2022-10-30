В Северодонецке россияне готовят мобилизованных и окапываются — горсовет

В Северодонецке Луганской области оккупанты обустроили лагерь для подготовки мобилизованных.



Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телеканала «Киев».



«Количество мобилизованных, а также других частей действительно увеличилось в городе. Даже было организовано что-то вроде лагеря для их подготовки», — сказал он.



По его словам, в город «зашла дополнительная живая сила, которую готовят или обучают».



Стрюк также сообщил, что оккупанты готовятся к обороне Северодонецка в случае контрнаступления украинских сил, в частности минируют территорию.



«Приготовления к обороне есть, и они достаточно серьезные, будут составлять, пожалуй, серьезные проблемы для наших военных. Поскольку минируется все до основания вокруг, ведется строительство каких-то линий обороны, бетонных сооружений. Самая большая угроза – это минирование всех окрестностей. Это самое сложное, что будет нам противостоять», — сказал глава ВГА.



Российские военные и боевики тем временем размещаются в квартирах местных жителей.