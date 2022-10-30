У Сєвєродонецьку росіяни готують мобілізованих та окопуються — міськрада

У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти облаштували табір для підготовки мобілізованих.



Про це розповів голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телеканалу «Київ».



«Кількість мобілізованих, а також інших частин справді збільшилася у місті. Навіть було організовано щось на кшталт табору для їхньої підготовки», — сказав він.



За його словами, до міста «зайшла додаткова жива сила, яку готують чи навчають».



Стрюк також повідомив, що окупанти готуються до оборони Сєвєродонецька у разі контрнаступу українських сил, зокрема мінують територію.



«Приготування до оборони є, і вони є досить серйозними, становитимуть, мабуть, серйозні проблеми для наших військових. Оскільки мінується все навкруги, ведеться будівництво якихось ліній оборони, бетонних споруд. Найбільша загроза — це мінування всіх околиць. Це найскладніше, що нам протистоятиме», — сказав голова ВДА.



Російські військові та бойовики тим часом розміщуються у квартирах місцевих мешканців.