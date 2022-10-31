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В Молдове упала ракета, сбитая украинской системой ПВО

31 октября 2022, 13:31

В Молдове упала ракета, сбитая украинской системой ПВО

Утром в Молдове на свеверной окраине села Наславча Окницкого района упала ракета, сбитая украинской зенитной системой. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.

Отмечатся, что никто не пострадал, но в нескольких домах были выбиты окна.

«Украинские власти сообщили, что сегодня утром беспилотники атаковали Днестровскую ГЭС на украинской территории, которая находится в одном километре от плотины в Наславче. Плотина не пострадала от обстрелов», - написали в МВД Молдовы.

На данный момент правоохранители оцепили район падения ракеты, отмечается, что там работает оперативная группа.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинские военные за сегодняшнее утро сбили 44 крылатые российские ракеты над Украиной.

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