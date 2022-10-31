У Молдові впала ракета, збита українською системою ППО

Вранці у Молдові на північній околиці села Наславча Окницького району впала ракета, збита українською зенітною системою. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Молдови.



Зазначається, що ніхто не постраждав, але у кількох будинках було вибито вікна.

«Українська влада повідомила, що сьогодні вранці безпілотники атакували Дністровську ГЕС на українській території, яка знаходиться за один кілометр від греблі в Наславчі. Гребля не постраждала від обстрілу», - написали в МВС Молдови.

Наразі правоохоронці оточили район падіння ракети, зазначається, що там працює оперативна група.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські військові за сьогоднішній ранок збили 44 крилаті російські ракети над Україною.