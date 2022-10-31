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Минобороны РФ заявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Но указа Путина о ее завершении пока нет

Обновлено
31 октября 2022, 16:44

Минобороны РФ заявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Но указа Путина о ее завершении пока нет

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу в рамках мобилилизации в России, прекращены. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что подготовка и вручение повесток прекращаются.

«По поручению министра обороны Сергея Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

При этом формально мобилизация может быть завершена только указом президента России. О подписании такого документа пока не сообщалось.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизации в России. По словам российского министра, по повесткам призвали 300 тысяч человек. 82 тысячи из них уже направлены на передовую, 218 тысяч проходят обучение.

С 1 ноября в России начинается осенний призыв на срочную службу.

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