Міноборони РФ заявило про припинення видачі повісток по мобілізації. Але указу Путіна про її завершення поки що немає

Усі заходи, пов'язані із призовом на військову службу в рамках мобілізації в Росії, припинено. Про це повідомили у міністерстві оборони РФ.



Зазначається, що підготовка та вручення повісток припиняються.



«За дорученням міністра оборони Сергія Шойгу генштаб направив командувачам військ військових округів і командувачу Північного флоту вказівки до 1 листопада доповісти про завершення заходів часткової мобілізації», — заявив представник відомства Ігор Конашенков.



Військкоматам наказано з 31 жовтня повернутися до роботи в штатному режимі. Надалі вони займатимуться лише прийомом добровольців та кандидатів для проходження військової служби за контрактом.



При цьому формально мобілізація може бути завершена лише указом президента Росії. Про підписання такого документа наразі не повідомлялося.

28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив президента Володимира Путіна про завершення мобілізації в Росії.



З 1 листопада в Росії розпочинається осінній призов на строкову службу.