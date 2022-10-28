В России уверяют, что мобилизация завершена

В России завершена мобилизация, объявленная 21 сентября. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину 28 октября.



«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено‎»‎, — сказал Шойгу.



По словам министра, задание Путина по мобилизации 300 тысяч человек — выполнено. Шойгу уточнил, что дополнительных заданий, связанных с мобилизацией россиян, не планируется.



О том, прекращена ли мобилизация на временно оккупированных территоррих Украины, неизвестно.

В сентябре сообщалось, что в ходе так называемой частичной мобилизации в России будут призваны 300 тысяч резервистов для участия в боевых действиях против Украины. Спустя несколкьо дней Владимир Путин подписал пакет поправок к российскому уголовному кодексу, которые предусматривают наказание за отказ принимать участие в боевых действиях.



На фоне объявления частичной мобилизации уровень одобрения деятельности Владимира Путина и основных институтов власти снизился.



В начале октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 200 тысяч человек прибыли в вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации.