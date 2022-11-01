В США анонсировали отправку Украине систем ПВО NASAMS

США выделят Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них будут отправлены Киеву уже вскоре. Об этом сообщают в Министерстве обороны США.



«Соединенные Штаты уже предоставили 1400 Стингеров, то есть систем ПВО малой дальности, и наши союзники и партнеры также предоставили значительное количество ЗРК малой дальности. США также обязались предоставить восемь систем NASAMS и связанные с ними боеприпасы, и две из них будут в Украине в ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже», - заявили в Пентагоне.

Отмечается также, что несколько стран выделять Украине боеприпасы для NASAMS, а США продолжают поощрять других союзников и партнеров предоставлять дополнительные боеприпасы на нужды ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для вчерашнего массированного удара по Украине Россия применила 55 крылатых ракет, 45 из которых сбили украинские военные.