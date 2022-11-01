У США анонсували відправку Україні систем ППО NASAMS

США виділять Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, дві з них відправлять Києву вже незабаром. Про це повідомляють у Міністерстві оборони США.



«Сполучені Штати вже надали 1400 Стінгерів, тобто систем ППО малої дальності, і наші союзники та партнери також надали значну кількість ЗРК малої дальності. США також зобов'язалися надати вісім систем NASAMS та пов'язані з ними боєприпаси, і дві з них будуть в Україні найближчим часом, а ще шість будуть надані пізніше», - заявили у Пентагоні.

Зазначається також, що кілька країн виділятимуть Україні боєприпаси для NASAMS, а США продовжують заохочувати інших союзників та партнерів надавати додаткові боєприпаси для потреб ЗСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що для вчорашнього масованого удару по Україні Росія застосувала 55 крилатих ракет, 45 з яких збили українські військові.