Лиман. Фото: ОВА

«Ощадбанк» возобновил работу в Лимане Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Первое полноценное отделение банка заработало в городе после его деоккупации. Ранее здесь уже работал банкомат, теперь же наконец-то лиманцы смогут получить весь спектр банковских услуг: открытие и закрытие счетов, оплата муниципальных услуг, получение и отправка переводов. Отделение работает по будням с 09:00 до 15:30 по адресу: ул. Ивана Лейко, 3», — проинформировал Кириленко.

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